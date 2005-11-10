Scenderà in campo questa sera la Juventus, che tra le mura amiche dell'Allianz Stadium affronterà l'Omonia Nicosia, in occasione della sfida valida per la 5ª giornata della League Phase di Europa League. Non ancora ufficializzata la lista dei convocati, che verrà comunque resa nota nelle prossime ore, ma una certezza c'è: nella lista UEFA è stato inserito Stefano Turco, difensore della formazione Next Gen, che milita nel Girone A di Serie C.

Chi è Stefano Turco.

Duttile esterno classe 2005, Turco sta brillando da diverso tempo nella seconda squadra bianconera, dove Massimo Brambilla lo impiega maggiormente come cosiddetto braccetto in una difesa a tre. Attenzione però, nel corso della sua carriera ha dimostrato di sapersi adatta a più moduli, e, grazie alla sua abilità di coprire tutta la fascia, è impiegabile sia come terzino che come quinto di centrocampo; può dunque essere un valore aggiunto per la formazione di Luciano Spalletti, con la quale si è allenato ieri, soprattutto in un reparto dove sono diversi gli infortuni. Ben strutturato fisicamente, dà ampie garanzie al suo reparto. E ha dimostrato di essere pronto per il grande salto.

Il suo percorso alla Juventus.

Era l'estate del 2019, e la Vecchia Signora decideva di puntare sul calciatore, allora 14enne. Lunga trafila nelle giovanili, con il debutto tra i professionisti che è arrivato il 4 ottobre 2023, con la prima citata formazione Next Gen, che da quel momento lo ha tenuto li in pianta stabile, tanto che nell'aprile del 2024 si è guadagnato il suo primo contratto da professionista. La Juve, però, ha intravisto del vero potenziale, tanto che un anno fa ha deciso di blindarlo, con un contratto fino al 2028. La chiamata di Spalletti rappresenta ora un altro grande step, una chances che Turco saprà sicuramente giocarsi al meglio.