Alla vigilia della sfida contro la Juventus Next Gen, Zyed Beltaief, centrocampista delle Dolomiti Bellunesi, ha fatto il punto sul momento della formazione veneta. Il giocatore ha analizzato la delicata situazione di classifica, sottolineando l'importanza del lavoro quotidiano e la determinazione del gruppo nel voler invertire la rotta. Il centrocampista ha ribadito la necessità di affrontare ogni impegno con la giusta mentalità, senza perdere di vista l'obiettivo stagionale. "La situazione in classifica è un po’ complicata, lo sappiamo. E, per questo, lavoriamo duramente in settimana, cercando di cambiare le cose, partita dopo partita, un passo alla volta. Proveremo a conquistare più punti possibili per raggiungere la salvezza".

Beltaief sulla Juventus Next Gen: "Pronti a dare tutto"

L'attenzione si è poi spostata sull'impegno di Alessandria contro la formazione bianconera. Beltaief ha evidenziato il prestigio della sfida, ribadendo però come il valore dell'avversario non influenzerà il suo approccio alla gara. "Dal punto di vista personale, non cambierà in alcun modo l’approccio mentale alla gara. In ogni caso, fa sempre piacere giocare contro avversari di questo calibro. Siamo concentrati sulla partita di Alessandria e pronti a dare tutto per tornare a casa con un risultato positivo".