Successo di misura per la Juventus Next Gen, che supera le Dolomiti Bellunesi grazie alla rete di Konaté nel primo tempo. Al termine dell'incontro, il tecnico Massimo Brambilla ha analizzato la prestazione dei bianconeri, evidenziando l'importanza dei tre punti conquistati nonostante le difficoltà incontrate nel corso della ripresa. "Quella di oggi è stata una partita sporca, poi da lì bisogna guardare ciò che conta in questo momento che sono i tre punti". Il tecnico bianconero ha poi sottolineato il rammarico per non essere riusciti a chiudere anticipatamente l'incontro, sfruttando gli spazi concessi dagli avversari. "Non facendo il 2-0 nelle ripartenze che abbiamo avuto con gli spazi che c'erano, può succedere poi di soffrire un po' contro una squadra che si è riversata nella nostra metà campo".

Brambilla esalta la reazione del gruppo: "La squadra non si è mai abbattuta"

L'allenatore della Juventus Next Gen ha infine evidenziato la capacità dei suoi ragazzi di reagire alle difficoltà delle ultime settimane, facendo anche il punto sulle condizioni di Grelaud. "Gli avversari se la sono giocata, in alcuni momenti noi siamo andati un po' in difficoltà. Dopo la partita col Lecco avevamo delle partite difficili da affrontare, la cosa bella è che la squadra non si è mai abbattuta ma anzi ha reagito molto bene. Grelaud ha avuto un problema muscolare, gli infortuni fanno parte del gioco".