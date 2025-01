Ufficiale Sestri Levante, dalla Torres arriva in prestito Patricio Alexis Goglino: il comunicato

vedi letture

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Patricio Alexis Goglino. Il neo trequartista corsaro, classe 2001, arriva in prestito fino a fine stagione dalla Torres.

Cresciuto nelle giovanili dell’Argentinos Juniors e dell’Independiente, Goglino approda in Italia nel 2019-20 al Parma che lo inserisce nella propria Primavera. Nel gennaio 2020, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma, siede in panchina al Tardini con la prima squadra.

La stagione successiva gioca in Serie D. La prima parte con la maglia della Luparense, la seconda con il Breno dove resta anche nel campionato 2021-22. Nella stagione 2022-23 l’argentino si accasa al Desenzano in Serie D mentre inizia l’attuale stagione alla Torres in Serie C.