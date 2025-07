Ufficiale Siracusa, annunciato il nome del direttore sportivo: torna, per la terza volta, Laneri

A distanza di sei anni Antonello Laneri torna al Siracusa per ricoprire l’incarico di direttore sportivo in vista della prossima stagione di Serie C. L’esperto dirigente era stato infatti già nel club siciliano dal 2015 al 2019 - ricoprendo i ruoli di Responsabile dell’Area Tecnica, Direttore Generale e Direttore Sportivo - prima delle esperienze con altri due club dell’isola come Trapani e Catania, dove è stato sollevato dall’incarico nel 2023.

Per Laneri si tratta della terza esperienza al Siracusa visto che aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo anche dal 2008 al 2012 quando la società siciliana compie una vera e propria scalata dalla Serie D alle porte della Serie B, conquistata sul campo nel 2011/12 prima che una penalizzazione faccia scivolare la formazione al terzo posto con poi l’eliminazione in semifinale play off.

“Antonello Laneri è il direttore sportivo del Siracusa. Bentornato Direttore” è il post social con cui il Siracusa annuncia il suo ritorno.