Sirene dal Piemonte per Zuppel e Iacoponi, verso l'addio da Arezzo: ci pensa la Serie A

Oltre i colloqui che la società sta intrattenendo con i giocatori per chiudere in anticipo le posizioni contrattuali dopo la retrocessione, gli occhi della Serie A sono ora più che mai puntati sull'Arezzo.

Come infatti riferisce arezzonotizie.it, gli attaccanti Daniele Iacoponi e Diego Zuppel sono finiti rispettivamente nel mirino di Torino e Juventus. Iacoponi, a onor del vero, a gennaio aveva scelto Arezzo e non la formazione granata perché avrebbe così avuto l'opportunità di giocare in prima squadra, ma ora la truppa di patron Urbano Cairo potrebbe tornare all'attacco; discorso diverso per Zuppel, che piaceva al Bologna. Si sarebbe però inserita su di lui anche la Juventus, con un affare che sarebbe a zero e vedrebbe il classe 2002 crescere nell'Under 23.