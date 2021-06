Sudtirol, Bravo resta: "Qualche chiacchera con altri club, ma credo in questo progetto"

Il direttore sportivo Paolo Bravo continuerà il suo percorso al Sudtirol nonostante qualche sirena di mercato e l'amarezza per la Serie B sfuggita: “Ci sono state delle chiacchierate con altri club di B e C ma sto bene in questo club e ci vedo una prospettiva. Credo in questo progetto, possiamo fare bene, scelgo di continuare un percorso che spero sia sempre più importante. - spiega Bravo a Tuttoc.com - Mister? In questi giorni ho seguito con attenzione 2-3 profili, li stiamo valutando e in settimana decideremo il da farsi. Tra di questi vi è anche Javorcic. Con Vecchi è finito un percorso alla sua scadenza naturale, lo ringrazio per tutto quello che ha fatto e per dove ci ha portato, ma ho ritenuto di dover buttare dentro nuove energie. Il tempo ci dirà se ho fatto la scelta giusta”.