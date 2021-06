Sudtirol, Poluzzi: "Domenica troppe esultanze, ma l'Avellino non ha ancora vinto"

"Mercoledì daremo tutto per fare una grande partita, per vincere con due gol di scarto. Abbiamo sentito troppe esultanze, anche fuori dallo stadio, ma l'Avellino non ha ancora vinto": così, nel post gara di domenica, il portiere del SudTirol Giacomo Poluzzi.

Quest'oggi i biancorossi saranno impegnati nel match di ritorno contro l'Avellino, che vale la semifinale playoff. Ma attenzione, strada in salita per i tirolesi: si parte dal 2-0 in favore degli irpini nella gara di andata.