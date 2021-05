SudTirol, Vecchi: "Non sappiamo gestire, andiamo sempre al massimo. Solo due indisponibili"

Alla vigilia dell’esordio playoff contro la Pro Vercelli Stefano Vecchi, tecnico del SudTirol, ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto raccolto da TrivenetoGoal.it: “Abbiamo cercato di lavorare sull’aspetto fisico recuperando le energie spese in questo campionato. Abbiamo avuto la possibilità di recuperare qualche acciaccato, siamo quasi al completo alla vigilia della lotteria dei playoff. La Pro Vercelli gioca un bel calcio, fisico e con entusiasmo. Non è facile da affrontare, ha tante qualità e sono molto organizzati. Sono bravi anche sulle palle inattive, hanno segnato spesso su rigore e sulle palle inattive. Non possiamo fare calcoli perché non siamo una squadra che ha dimostrato di saper gestire. Andando al massimo riusciamo a raccogliere risultati importanti, quando abbiamo abbassato i ritmi abbiamo sempre subito gol. Ho visto la partita della Pro Vercelli contro la Juventus Under 23. Arrivano da una gara importante e dal punto di vista fisico è già entrata in clima playoff. Fischnaller ed El Kaouakibi non ci saranno, gli altri sono tutti abili e arruolati. La Serie C è un campionato difficile, vince solo una squadra per ogni girone, poi ne esce un’altra fra 30 che duellano. Tante hanno lottato come noi per vincere il campionato. Sono gare imprevedibili ma belle”.