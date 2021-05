Tacopina e il Catania: "Sigi rischia di non iscrivere la squadra al prossimo campionato"

Intervenuto ai microfoni de La Sicilia, l'avvocato e imprenditore Joe Tacopina parla del suo interesse per il Catania e della trattativa in corso da tempo: “Credo in questa squadra e con Baldini, che ben conosco e ho contattato personalmente, può accadere di tutto ai playoff. Sono molto fiducioso, è un tecnico che vale e anche i giocatori possono affrontare alla pari qualunque avversario. Trattativa con Sigi? C’è il serio rischio che la Sigi non ottenga il piano di riduzione del debito approvato dal Tribunale in tempo per iscrivere la squadra al campionato, deve fare in fretta”.