Tacopina sulla trattativa per il Catania: "Date meno garanzie sui debiti nascosti"

vedi letture

Gelo a Catania. E non sul fronte climatico. Stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport con una nota di Joe Tacopina, manager italo-americano in trattativa da mesi per l’acquisto del 100% delle quote da SIGI, ha ribadito la distanza fra le parti, ipotizzando anche la fumata nera circa l’operazione. "Questi ritardi stanno diventando molto frustranti - si legge su GianlucaDiMarzio.com -. SIGI continua a dire di aver accettato il contratto e poi lo cambia! Annunciano di averlo accettato e poi apportano nuove modifiche all’accordo. Vogliono di più da noi, ma vogliono darci meno garanzie su ulteriori debiti nascosti che potremmo trovare dopo la chiusura l’affare”.