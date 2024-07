Ufficiale Team Altamura, arriva Acampa per il centrocampo. Contratto annuale

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Team Altamura fa sapere di essersi assicurata "a titolo definitivo per la stagione 2024/25, le prestazioni sportive del centrocampista classe 2003 Davide Acampa.

Acampa è cresciuto nelle giovanili del Napoli per poi passare al Rimini in Lega Pro, dove nella scorsa stagione ha giocato per metà campionato collezionando 7 presenze, nella seconda parte del campionato è stato ceduto con la formula del prestito al Renate, collezionando altre 6 presenze".