Ufficiale Rimini, dal Renate arriva Garetto: contratto fino al 2025. Percorso inverso per Acampa

È con una nota ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che il Rimini "annuncia di aver acquisito il diritto alle prestazione sportive del centrocampista Marco Garetto. Torinese di nascita e prodotto del vivaio del granata, è un giocatore con doti offensive, spiccata capacità di inserimento senza palla e struttura fisica importante grazie ai suoi 190 centimetri.

Nel 2019, battendo l’Inter in finale, la soddisfazione di vincere lo scudetto Berretti con la squadra della sua città, trofeo che mancava da cinque anni. La stagione successiva approda in Serie D all’FC Messina. Nella stagione 2021/2022 indossa la maglia dell’Acireale e vince il premio di miglior giocatore del girone I di Serie D collezionato 27 presenze e 6 reti: cinque nella regular season e una ai play-off.

La prima esperienza tra i professionisti all’Avellino nella scorsa stagione, collezionando 17 presenze. Nella prima parte di campionato con la casacca del Renate il nuovo giocatore biancorosso ha collezionato 20 presenze con un gol e tre assist.

Il classe 2001 ha firmato con il Rimini FC un contratto fino al 30/06/2025 e indosserà il numero 80".

Ma non è questo l'unico movimento di mercato odierno con le pantere brianzole. Con una nota ufficiale, infatti, la società romagnola "comunica il prestito temporaneo sino a giugno 2024 del giocatore classe 2003 Davide Acampa. Il difensore nella prima parte di stagione ha collezionato in maglia scacchi sette presenze in campionato e una in Coppa Italia".