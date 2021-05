Ternana a un passo da quota 100. Contro il Perugia per la tripla cifra nei gol segnati

La Ternana dopo la vittoria sul Como in Supercoppa di Serie C è a un passo da quota 100. Non si tratta del pensionamento, ma della possibilità di chiudere la stagione con la tripla cifra nella casella gol segnati. La squadra di Lucarelli, come sottolinea il Corrire dell’Umbria finora ha segnato 99 gol di cui 95 in campionato, 3 in Supercoppa e 1 in Coppa Italia. Merito del tridente Partipilo (18)-Falletti (17)-Vantaggiato (12) a cui si aggiunge un ottimo Furlan autore di nove reti stagionali.

Per farlo la Ternana dovrà segnare almeno una rete nel derby umbro contro il Perugia che deciderà anche chi alzerà al cielo il trofeo con i rossoverdi che possono giocare per due risultati su tre (vista la migliore differenza reti accumulata contro il Como).