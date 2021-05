Ternana, Bandecchi: "Grande successore per la vittoria della Supercoppa. Ora testa alla B"

Stefano Bandecchi ha commentato a RaiSport la grande stagione della Ternana culminata con la vittoria nel derby e in Supercoppa: "Siamo contenti di quello che è successo. Forse però il campionato ci ha dato una maggiore soddisfazione, è stato importante per tornare nel calcio che conta. La coppa è stata importante, abbiamo vinto".

Partita però importante per la Supercoppa e per via che era un derby: "Vorrei dire che per me era importante vincere cosi come è stato importante vincere tutte le altre partite. Se ci sono in mezzo anche i derby sono felice che abbiamo vinto. Oggi poteva andare bene anche un pareggio ma volevo vincere".

Quali ambizioni avete per la prossima stagione: "Vogliamo prima di tutto conoscere la B, io e Lucarelli non ci siamo mai stati, l'unico che lo conosce è Leone. Ci entriamo con il titolo vinto e la coppa in mano, questo è importante".

Questa vittoria ripaga un anno difficile: "E' stato un anno difficile. Tra il primo ed il secondo tempo è morto un mio amico, Sergio. E' stato un anno tosto, dove le soddisfazioni vengono cancellate da tante cose".

Si poteva fare qualcosa di diverso per aiutare le società: "La C dovrebbe avere solo due gironi. Una riforma del calcio totale e globale è necessaria. Qui uno paga e gli altri si divertono. Il calcio dev'essere rivisto, il calcio deve tornare ad essere un business dove tutti devono guadagnare".

Quanto è mancato il pubblico: "Giocare a Palermo, Bari, Catania e Avellino sarebbe stata mostruoso con il pubblico. Lo dico con tutta sincerità".