Ternana, febbre da derby: tifosi all'allenamento per sostenere le Fere nel pre Perugia

Il derby di SuperCoppa si avvicina, e i tifosi della Ternana non vogliono far mancare il proprio sostegno alle Fere di mister Cristiano Lucarelli. C

Come infatti fa sapere la Curva Nord, giovedì alle 16:00 il popolo rossoverde è chiamato a presentarsi allo stadio per sostenere i rossoverdi durante l'allenamento che precederà poi il confronto. "Per lottare e vincere un'altra volta insieme", come si legge nel comunicato diramato a mezzo social.