Ternana, Lucarelli e i suoi fanno la storia: nessuno aveva centrato 22 vittorie in un campionato

Solo un harakiri può impedire alla Ternana di non andare in Serie B come prima della classe: sette punti separano la formazione di mister Cristiano Lucarelli da questo traguardo, che potrebbe già arrivare nel weekend, quando le Fere avranno anche recuperato il confronto della 24^ giornata contro il Potenza.

Ma un pezzo di storia è già stata scritta. Il ruolino di marcia parla di una sola sconfitta in 29 gare giocate (patita per mano del Catanzaro), 6 pareggi e ben 22 vittorie, cosa mai successa ai rossoverde nell'arco di una sola stagione: in nessun anno della storia degli umbri si era infatti mai registrato un numero così alto di successi.