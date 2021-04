Ternana, Tagliavento: "Ricordiamo sempre il motivo per cui abbiamo versato gocce di sudore"

vedi letture

La Ternana dei record centra la promozione in Serie B con cinque giornate di anticipo, e attraverso il suo profilo Facebook il vice-presidente rossoverde Paolo Tagliavento si è così espresso in merito, commentando la foto di una maglia: "Questa è stata presente per tutto il campionato e appesa negli spogliatoi... presente li, in ogni allenamento, in ogni riunione, in ogni saluto del Presidente alla squadra, in ogni momento difficile (molto pochi)... ma dove, nello spogliatoio? ... semplice, sopra la cesta dei panni "sporchi"... perché è li che si getta la maglia sudata, e a ogni singola goccia di quel sudore andava ricordata quale fosse la ragione per la quale fosse stata versata".