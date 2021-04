Adesso è davvero Serie B. I numeri da record della Ternana delle meraviglie

vedi letture

Con cinque giornate di anticipo, la Ternana ha conquistato la promozione in Serie B, come primatista del Girone C, staccando, a ora, di ben 18 punti l'Avellino, secondo in graduatoria e battuto ieri nella gara che è valsa appunto la Cadetteria: 81 i punti in classifica della formazione guidata da mister Cristiano Lucarelli, che ha però disputato una stagione da record.

Quando si devono ancora giocare le 5 restanti gare, per le Fere si registrano 11 vittorie consecutive in Serie C come il Cittadella della stagione 1999-2000 e la Reggina della passata stagione, numero di vittorie che valgono il superamento del record della formazione rossoverde del campionato 1953-54 (che si era fermata a 10) e che fanno ammontare a 25 i successi totali di questo torneo, situazione mai accaduta prima; non solo, in 34 giornate andate, una sola sconfitta, con il Catanzaro che ha centrato l'impresa.

Ma non finisce qui: la Ternana ha battuto anche il record della Juve Stabia che fino a poco fa era la formazione ad aver fatto più punti nel girone a 19 squadre.