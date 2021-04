Terzo rinvio per il Monopoli, il ds: "Virus intacca il fisico e mette alla prova la psiche"

Dopo il rinvio dei match contro Palermo e Casertana, in casa Monopoli è arrivato anche quello per la sfida in casa del Foggia a causa del focolaio Covid-19 scatenatosi in seno al club pugliese. Sul momento attuale del Gabbiano si è espresso, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport il ds Marchello Chiricallo: "Al primo posto c’è la salute di noi tutti. Speriamo che i nuovi tamponi, previsti domani, sfocino in un esito di definitivo rientro del focolaio che ha colpito il nostro gruppo squadra. Questo maledetto virus non va ad intaccare solo lo stato fisico, ma finisce per mettere a dura prova la condizione psicologica. Quando ho scoperto di essere positivo, il terrore era quello di poter contagiare altri in famiglia, cosa che per fortuna non è avvenuta. Il giorno dei tamponi viene vissuto come una sorta di roulette russa, divenuta ormai insopportabile".