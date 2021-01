tmw Bari, su Hamlili è forte l'interesse della Viterbese. Ma piace anche alla Fermana

Come ormai è noto, Zaccaria Hamlili è in uscita da Bari, e sul talentuoso centrocampista si stanno muovendo diverse squadre. Prima su tutti, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la Viterbese: il club laziale sta monitorando con costanza la situazione, e un suo approdo in gialloblù non è impossibile, ma ancora non si può parlare di trattativa in chiusura.

Occhio quindi alla Fermana, che rimane sullo sfondo.