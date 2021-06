tmw Carpi, la settimana decisiva per l'arrivo di Di Donato in panchina

Come ormai noto, il Carpi ha scelto chi sarà il tecnico che guiderà la prima squadra nella prossima stagione: Daniele Di Donato è a un passo dall'arrivo in biancorosso, anche se, come avevamo ricordato, il club deve prima risolvere gli ultimi dettagli con l'ex Sandro Pochesci.

Sarà questa la settimana decisiva, che porterà allo sviluppo della situazione. L'esito non è scontato, ma per nell'ambiente emiliano c'è fiducia, tanto che la priorità, e l'unico contatto portato avanti, è proprio quello con Di Donato.