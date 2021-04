tmw Carpi, Marcellusi: "Il Covid-19 ha condizionato l'anno. Spero di veder presto gli stadi pieni"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il centrocampista del Carpi Niccolò Marcellusi ha, tra le altre, parlato in generale del campionato di Serie C: "La C è un campionato difficile, e il nostro girone è stato molto equilibrato: a parte qualche squadra ora in alto, le altre se la sono giocata fino in fondo, tutti potevano vincere o perdere contro tutti. Ovviamente la pandemia si è fatta sentire, ha condizionato molto l’anno, però la categoria mi piace, è stato un bel torneo. Spero poi il prossimo anno di rivederlo con i tifosi sugli spalti”.