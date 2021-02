tmw Cavese, Lamazza rivela: "L'arrivo di Calderini ha dato il là il nostro mercato"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il Ds della Cavese Francesco Lamazza ha parlato nel dettaglio della campagna acquisti del club, che a gennaio, con il suo arrivo, ha portato ben dieci volti nuovi in rosa, con altrettante uscite. Operazioni non sempre semplici: "A parte Calderini, che conoscevo dai tempi della Sambenedettese e verso cui c'è stima reciproca, sono state tutte operazioni complesse, forse Scoppa la più ostica, ma non saprei. Elio (Calderini, ndr) sa come lavoro e ha comunque sposato la causa nostra lasciando la Carrarese quarta in classifica, e quello per noi è stato un segnale importante, ha dato il là al nostro mercato"