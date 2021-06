tmw Cesena-Maddaloni, prove di rinnovo: giovedì incontro con l’agente

Rosario Maddaloni e il Cesena, prove di rinnovo. Il difensore può restare ancora in bianconero. Previsto incontro con l’entourage giovedì, quando verrà tracciata una linea per il prolungamento del contratto. Lavori in corso, il Cesena si muove per blindare Maddaloni…