tmw Colpo Cavese, in difesa c'è Natalucci: era finito anche nel mirino della A bulgara

Un altro gran colpo per la rinnovata Cavese del Ds Francesco Lamazza, che in questa sessione di mercato sta rivoluzionando la rosa per puntare alla salvezza.

La formazione campana, infatti, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha sbaragliato la concorrenza per Antonio Natalucci, gioiellino della Triestina ma nella prima parte di stagione al Novara: il giocatore sta rientrando in Italia dopo gli impegni con la Nazionale dominicana, ed le prossime 48 ore si incontrerà con la società per mettere tutto nero su bianco.

Un innesto che assume anche più valore se si considera che il classe 2000 era finito anche nel mirino dei bulgari del Levski Sofia: ma la volontà di trovare continuità e di rimanere in Italia hanno spinto il giocatore ad accettare questa nuova sfida.