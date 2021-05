tmw Cosenza-Giammarioli, domani previsto il contatto decisivo

Sono ore decisive per l’ingaggio da parte del Cosenza di Stefano Giammarioli come nuovo direttore sportivo. Come raccolto dalla redazione di TMW, domani è previsto il contatto decisivo tra il club e l’ex dirigente del Gubbio per la possibile fumata bianca.