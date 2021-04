tmw Ferrero punta forte sul Palermo: a giugno in città, la strategia

Massimo Ferrero vuole il Palermo. Il presidente della Sampdoria restituirebbe alla città quell’entusiasmo venuto a mancare con l’attuale gestione. Ambizioni importanti, voglia di far tornare il Palermo protagonista. Ferrero è in pressing e a giugno sarà in città per cercare di arrivare ad una conclusione positiva. L’idea dell’ambizioso presidente blucerchiato è di rilevare le quote di maggioranza del club e rimanere in società con Tony Di Piazza che detiene il 40%. Contestualmente proporrà a Dario Mirri di rimanere nelle vesti di presidente onorario. Grossi investimenti e Serie A in tre anni: il rilancio del Palermo può passare da Ferrero, che a giugno sarà in Sicilia per accelerare...