tmw Giana Erminio, Di Maria confermato fino al termine della stagione

Nonostante un infortunio che lo terrà fuori per ancora un altro paio di mesi e un contratto in scadenza nel prossimo giugno Filippo Di Maira è destinato a rimanere alla Giana Erminio fino al termine della stagione. Questo è quanto raccolto dalla redazione di TMW in merito all’attaccante classe 1994 sul quale erano uscite alcune voci di mercato nei giorni scorsi. La società lombarda, infatti, ha grande stima del ragazzo e punta a riaverlo a disposizione il prima possibile per la volata salvezza.