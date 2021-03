tmw Giana Erminio, Perico: "La vittoria sul Livorno ci ha dato morale: ora serve un filotto"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il difensore della Giana Erminio Simone Perico, ha parlato nel dettaglio della stagione attuale dei biancazzurri, ora al terzultimo posto della classifica ma con una gara in meno: "E' vero, è stata una stagione di alti e bassi, nella quale siamo stati colpiti anche dal virus, avevamo un gruppo nuovo e c'è stato un cambio in panchina: tutti fattori che incidono in un campionato. Però ci stiamo riprendendo, a livello di punti non abbiamo raccolto molto ma siamo una squadra che combatte, più compatta e consapevole dei propri mezzi: le prestazioni non sono mancate. La vittoria con il Livorno, poi, ci ha dato morale, adesso serve fare un filotto di partite per arrivare quanto prima alla salvezza".