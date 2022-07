ufficiale A volte...rimangono. La Giana Erminio in D con 3 bandiere: Pinto, Perna e Perico

Dopo otto stagioni consecutive in Serie C, la Giana Erminio ha dovuto dire addio al professionismo, ripartendo dalla Serie D dopo la retrocessione maturata ai playout nello scorso campionato. La ripartenza sarà però con tre bandiere: sono stati infatti confermati il difensore Simone Perico, il centrocampista Daniele Pinto e l'attaccante Fabio Perna, autori della grande cavalcata che porto i biancazzurri tra i pro.

Con loro, poi, confermati anche Lorenzo Caferri e Claudio Messaggi.

Ecco la nota:

"La nuova stagione della Giana Erminio parte da alcuni imprescindibili punti fermi, tre giocatori che a turno hanno portato la fascia da capitano nella stagione appena conclusa: Daniele Pinto, Fabio Perna e Simone Perico, che vestiranno la maglia biancazzurra anche per la stagione 2022/23.

Daniele PINTO, centrocampista classe 1986, è l’unico dei tre che non ha mai giocato nel campionato di Serie D, poiché a causa di un anno di pausa calcistica è passato direttamente dall’Eccellenza alla Lega Pro, sempre con la maglia della Giana, indossata ininterrottamente a partire dal campionato di Promozione 2011/12. Sono 224 le presenze di Pinto in biancazzurro contando solo quelle nei professionisti, condite da 8 gol, che salgono a 49 contando anche quelli segnati tra i dilettanti.

Fabio PERNA, attaccante classe 1986, è alla Giana dal campionato di Eccellenza 2012/13 e per lui sono 270 le presenze e 60 i gol con la maglia biancazzurra negli 8 anni di professionismo, ma le reti arrivano a 105 in carriera sommando anche quelle nei campionati dilettantistici.

Simone PERICO, terzino classe 1989, è arrivato alla Giana nella stagione 2014/15, la prima in Lega Pro per la squadra di Gorgonzola e da allora ha collezionato 257 presenze e 22 gol. Per lui sono in tutto 316 le presenze fra i professionisti e 26 i gol, mentre sono 90 le volte che è sceso in campo nei tre anni di Serie D precedenti alla sua esperienza con la Giana, durante le quali ha segnato 8 gol.>Insieme a loro, sono stati riconfermati per la stagione 2022/23 Lorenzo Caferri e Claudio Messaggi.

Lorenzo CAFERRI, terzino classe 1999, veste la maglia della Giana dalla stagione 2021/22, durante la quale è sceso in campo 22 volte segnando un gol, ma le sue presenze in Serie D salgono a 61, con 5 gol.

Claudio MESSAGGI, centrocampista classe 2001 arrivato alla Giana nella stagione 2021/22, ha collezionato 18 presenze con la maglia biancazzurra, mentre la sua esperienza in Serie D conta 68 presenze e 13 gol".