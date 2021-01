tmw Lecco, Giudici piace alla Carrarese. Se parte può arrivare Corsinelli dal Bari

vedi letture

Non solo Juan Kaprof in uscita. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il Lecco è vigile anche sulle possibili entrate: nel mirino c'è Francesco Corsinelli del Bari, ma la posizione dell'esterno destro, finito nel mirino del Novara, è legata a quella di Luca Giudici.

Corsinelli, infatti, potrebbe approdare in bluceleste solo in caso di uscita di Giudici, che ha comunque richieste: su di lui forte l'interesse della Carrarese.