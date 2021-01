tmw Lecco, sirene svizzere e rumene per Kaprof: l'argentino è con le valigie in mano

L'avventura di Juan Cruz Kaprof in Italia potrebbe esser già terminata. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante argentino, infatti, è in uscita dal Lecco, il club a lavoro per trovare la giusta soluzione: sul classe '95 si stanno muovendo club svizzeri e rumeni di Serie A, sviluppi sono attesi a breve.