tmw Matteassi e i rumors sul Pescara: "Infondata. Non ho ricevuto alcuna chiamata"

"Vedo che la notizia esce almeno due volte al giorno da ogni parte, ma è infondata, perché da Pescara non mi ha mai chiamato nessuno. Io sono al Modena e penso solo al Modena, non capisco chi abbia messo in giro questa voce. Dietro la quale, ripeto, non c'è nulla di vero", è questo il pensiero ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com di Luca Matteassi ds del Modena in merito alle voci di mercato che lo vogliono nel mirino del Pescara per il prossimo anno.