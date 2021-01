tmw Modena, Costantino in uscita. Piace a Sambenedettese e Legnago

vedi letture

L'attaccante Rocco Costantino potrebbe cambiare casacca in questo mercato invernale. Il classe '90 con il Modena non ha reso secondo le attese, 10 presenze e zero gol, e per questo potrebbe cambiare aria nelle prossime settimane. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul giocatore si sarebbero mosse la Sambenedettese e il Legnago.