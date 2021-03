tmw Morrone (ADiCoSp): "Riforma? Leggo di una B2 e del semiprofessionismo in C"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a TMW, il presidente dell’ADICoSp (Associazione Direttori e Collaboratori della Gestione Sportiva) Alfonso Morrone ha parlato anche della riforma dei campionati: "Da quanto si legge, credo che dalla stagione 2022-23 avremo nuovi format dei campionati professionistici. Dalle parole del Presidente Gravina si palesa una forte determinazione ad attuare la riforma, secondo me necessaria ormai per rendere sostenibili per i club i tornei dalla C in giù. Opterei per una sorta di ritorno alla vecchia C1, magari da chiamare diversamente, leggo un girone di B2, che apra poi le porte anche al semiprofessionismo, di modo che si possa comunque dare risalto alla categoria facendole però gravare addosso meno spese, e dandole semmai più introiti".