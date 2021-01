tmw Pro Sesto, contatti per Zak Ruggiero dal Crotone

L'avventura del centrocampista Zak Ruggiero alla Pro Vercelli, zero presenze in stagione, è da considerarsi già conclusa. Il classe 2001, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, tornerà infatti al Crotone che poi lo girerà in prestito probabilmente alla Pro Sesto sempre in Serie C.