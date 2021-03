tmw Renate, Obbedio sul Covid-19 nel calcio: "Spero in più soluzioni per i vaccini"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a TMW, il Ds del Renate Antonio Obbedio ha parlato anche della globale situazione relativa al Covid-19, che sta continuando a segnare non solo le vite ma anche i campionati: "Non è una situazione facile, e facile non è neppure gestire un club in questo momento storico. Noi abbiamo sempre preso le dovute precauzioni, e voglio fare i complimenti al nostro staff medico per come sta operando, fortunatamente, e toccando ferro, noi non siamo stati colpiti dal virus: ma la garanzia di essere al sicuro al 100% non c'è mai. Spero in più soluzioni per i vaccini".