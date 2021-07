tmw Sambenedettese, in arrivo in prestito secco dall'Atalanta il portiere classe 2001 Avogadri

E’ in arrivo un’avventura in Serie C per Lorenzo Avogadri, portiere classe 2001 di proprietà dell’Atalanta, lo scorso anno in prestito alla Sampdoria Primavera. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore bergamasco approderà nelle prossime ore alla Sambenedettese in prestito secco annuale. Al ‘Riviera delle Palme’ Avogadri ritroverà Sandro Porchia, ds che lo ha visto crescere a Palermo.