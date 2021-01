tmw Scatto Cavese, è fatta per il ritorno di Kucich dal Pisa

Era ambito anche dal Mantova, ma alla fine è stata la Cavese ad aggiudicarsi Matteo Kucich. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club campano ha chiuso con il Pisa per il ritorno del classe '98, che arriva in prestito secco: il giocatore è atteso in città già per oggi.