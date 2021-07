tmw Sfida Teramo-Imolese per Guidi. Decisivo per i romagnoli il nuovo assetto societario

Con l'iscrizione della Casertana al prossimo campionato di Serie C oramai pressoché improbabile, in terza serie si è scatenata la caccia a Federico Guidi. Il tecnico ex della Fiorentina e dell Nazionali giovanili azzurre, stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW è finito nel mirino sia del Teramo che dell'Imolese.

Per quanto riguarda il club romagnolo però, la concorrenza è folta visto che sono stati presi in esame anche altri due allenatori: Gaetano Fontana e Leonarco Colucci. Decisiva per le sorti della panchina sarà, molto probabilmente, la fumata bianca per il nuovo assetto societario attesa entro il weekend