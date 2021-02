tmw Sullo sul Padova: "Le premesse per completare il percorso iniziato 2 anni ci sono"

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'ex tecnico del Padova Salvatore Sullo ha parlato anche della formazione biancoscudata e della corsa alla Serie B: "A Padova ci sono calciatori forti dallo scorso anno come a esempio Ronaldo, per citarne uno, non mi spiego come sia ancora in C, e sono stati apposti anche innesti di ulteriore spessore: c'è poi uno dei migliori allenatori della categoria. Le premesse per completare il percorso iniziato due anni fa credo proprio ci siano".