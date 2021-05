tmw Tacopina: “Ho inviato una nuova proposta per acquistare il Catania”

Joe Tacopina punta ancora il Catania. L’avvocato americano ha affidato a Tuttomercatoweb il seguente comunicato:

Ho letto con attenzione il comunicato diffuso da SIGI e mi preme anzitutto dare una notizia ai tifosi del Catania e ai giornalisti: ho appena formalizzato e inviato una nuova proposta per l’acquisizione del Calcio Catania.

Avevo assicurato alla stessa SIGI fino a ieri, con un messaggio inviato al Presidente Ferraù, che avrei fatto pervenire in poche ore questa nuova proposta: mi piace mantenere la parola e rispettare i programmi.

Credo che sia giusto sottolineare un aspetto, per evitare confusioni e inesattezze: non ho concesso un’altra proroga del precedente contratto preliminare perché il trascorrere del tempo ha reso quel preliminare superato nelle condizioni previste per arrivare la closing. Per poter chiudere l’operazione è necessario che il tribunale approvi il piano di riduzione dei debiti che dovrà essere presentato dal Calcio Catania, ad oggi però non sono ancora stati raggiunti tutti gli accordi con i creditori necessari a sostenere il piano.

Apprendiamo, per esempio, che anche l’accordo con l’Agenzia delle Entrate non è stato ancora definitivamente raggiunto.

Mancano poche settimane per espletare tutti gli adempimenti in vista dell’iscrizione del Catania al prossimo campionato: la SIGI ha garantito che potrà riuscire a completare il lavoro necessario e quando accadrà io sarò pronto, come sono sempre stato, al closing.

Sia chiaro che questo lavoro propedeutico può essere svolto esclusivamente da chi è giuridicamente legittimato a farlo, la SIGI.

Pur avendo dovuto subire ritardi e rinvii, a fronte di un notevole impiego di tempo, viaggi, denaro e professionalità, l’interesse per il Calcio Catania, da parte mia e degli investitori al mio fianco, è ancora vivo.

Stanchezza? La risposta del nostro entourage è una proposta: con grande amore per il Catania, abbiamo voluto rimodulare l’offerta, tenendo conto dell’urgenza concreta.

Siamo stati invitati da SIGI a fare in fretta e non abbiamo perso tempo: eccoci qui, con i fatti e con quel “cuore” che è doveroso mostrare ai meravigliosi tifosi del Catania.

Consapevoli di poter dare al Calcio Catania un futuro all’altezza dell’importanza del club e della città che rappresenta, ci auguriamo che SIGI accolga la nostra nuova proposta.

In attesa, fiduciosamente

JOE TACOPINA