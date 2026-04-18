Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"

Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 16:19Serie C
Luca Bargellini

È di ieri la nota del Crotone con la quale il presidente Gianni Vrenna annunciava il mancato rispetto della scadenza federale del 16 aprile da parte del club calabrese. È di oggi, invece, l'esternazione via social in merito del presidente di un altro club del Girone C di Serie C, ovvero Valerio Antonini numero uno del Trapani.

"Eccone un altro che non rispetta le scadenze, ed è venuto a Trapani anche a fare il bello a petto in fuori. Questo il sistema che funziona? Così si fa FIGC e Procura?

Vorrei che si elencasse quanto deve il Fc Trapani dal 1 luglio a oggi per emolumenti e tasse di questa stagione e quanto le altre società ? Anche quelle che faranno i play off. Senza Pagare. Verranno escluse dai play off o siccome la furbizia sta nel non pagare la rata di Aprile verranno risparmiate ? Perché i giochetti dei numeri e dei punti gli permettono di non pagare ora ? P varrà come dovrebbe l’afflittività e quindi pagheranno con punti nel prossimo campionato? Pagheranno per iscriversi al prossimo campionato? E che fideiussioni hanno usato ?

Chiederò accesso agli atti di tutte le partecipanti al girone C per avere prontezza della realtà dei fatti. Sono stato umiliato pubblicamente per 1 anno , dicendo che non pagavo quando avevo pagato TUTTO come la Procura e la FIGC sa BENISSIMO. Ora e’ giusto ora andare a fondo e capire la verità sul sistema Calcio Serie C. E se i miei pifferi parlassero.. chissà".

Articoli correlati
Trapani, Antonini: "Il Crotone non paga, io umiliato tutto l'anno pur pagando tutto"... Trapani, Antonini: "Il Crotone non paga, io umiliato tutto l'anno pur pagando tutto"
Antonini sul caso Ternana: "Debiti per 13 milioni di euro! Come si è iscritta al... Antonini sul caso Ternana: "Debiti per 13 milioni di euro! Come si è iscritta al campionato?"
Trapani, Antonini sulle scadenze FIGC: "Documenti consegnati". Poi attacca sul -25... Trapani, Antonini sulle scadenze FIGC: "Documenti consegnati". Poi attacca sul -25
Altre notizie Serie C
Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"... Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"
Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le... Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"
Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”... Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”
Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione" Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione"
Grella: “Catania deve arrivare in Serie A. Poca fiducia? Non mi spaventa” Grella: “Catania deve arrivare in Serie A. Poca fiducia? Non mi spaventa”
Siracusa, la risposta del sindaco al comunicato della squadra: "Stiamo lavorando"... Siracusa, la risposta del sindaco al comunicato della squadra: "Stiamo lavorando"
Bra, Renzetti: "Fa piacere aver dato una mano alla squadra. Bravi a portare a casa... Bra, Renzetti: "Fa piacere aver dato una mano alla squadra. Bravi a portare a casa il punto"
Pergolettese, Tacchinardi: "Col Vicenza sarà una partita vera. Destino nelle nostre... Pergolettese, Tacchinardi: "Col Vicenza sarà una partita vera. Destino nelle nostre mani"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, è Alisson ora il primo obiettivo. In difesa si ripensa a Kim e se parte Cambiaso spunta l’opzione Spinazzola. In attesa di Vlahovic ci sono anche le ipotesi Lewandowski e Núñez
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Anche il Parma vede il traguardo salvezza: a Cuesta basta Elphege per piegare l'Udinese
Immagine top news n.1 Juventus, buone notizie per Spalletti: Yildiz lavora in gruppo e contro il Bologna ci sarà
Immagine top news n.2 Allegri non promette che resterà al Milan, ma dichiara: "Tanti cambiamenti non sono nel mio DNA"
Immagine top news n.3 La Juventus ha presentato un progetto a Bernardo Silva: può arrivare solo con la Champions
Immagine top news n.4 Il fratello di Kean: "Moise ha la tibia messa male, per recuperare dovrebbe star fermo 2-3 mesi"
Immagine top news n.5 L'Inter è un rullo compressore. Piovono gol e record, quelli di Thuram possono essere decisivi
Immagine top news n.6 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.7 Ora è bagarre in zona Champions: la classifica di Serie A e le probabili formazioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
Immagine news podcast n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: ci sono Anguissa e Beukema, Sarri con Noslin
Immagine news Serie A n.2 La classifica aggiornata della Serie A: Parma, la matematica salvezza è sempre più vicina
Immagine news Serie A n.3 Anche il Parma vede il traguardo salvezza: a Cuesta basta Elphege per piegare l'Udinese
Immagine news Serie A n.4 L'Atalanta chiama a raccolta i tifosi: allenamento a porte aperte in vista della Coppa Italia
Immagine news Serie A n.5 In nazionale segna, col Torino si è inceppato: D'Aversa cerca il miglior Gineitis
Immagine news Serie A n.6 Okafor un affare per tutti: al Milan 21 milioni, con il Leeds ha segnato 7 gol in Premier
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari-Venezia 0-3, le pagelle: Haps bomber di giornata, che pasticcio di Cerofolini
Immagine news Serie B n.2 Serie C, 35ª giornata: i risultati finali delle 15. Venezia e Frosinone ok. Spezia forza 6
Immagine news Serie B n.3 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Da Sampdoria-Monza a Palermo-Cesena, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Modena, De Luca: "Sto bene fisicamente. Dobbiamo continuare così"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 35ª giornata: i risultati al 45'. Avanti Venezia e Modena. Al 'Picco' succede di tutto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"
Immagine news Serie C n.3 Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”
Immagine news Serie C n.4 Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione"
Immagine news Serie C n.5 Grella: “Catania deve arrivare in Serie A. Poca fiducia? Non mi spaventa”
Immagine news Serie C n.6 Siracusa, la risposta del sindaco al comunicato della squadra: "Stiamo lavorando"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia in Danimarca per dare continuità e tenere aperta la corsa al Mondiale 2027
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Pronti a ribaltare di nuovo le gerarchie del girone"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?