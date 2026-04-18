Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"

È di ieri la nota del Crotone con la quale il presidente Gianni Vrenna annunciava il mancato rispetto della scadenza federale del 16 aprile da parte del club calabrese. È di oggi, invece, l'esternazione via social in merito del presidente di un altro club del Girone C di Serie C, ovvero Valerio Antonini numero uno del Trapani.

"Eccone un altro che non rispetta le scadenze, ed è venuto a Trapani anche a fare il bello a petto in fuori. Questo il sistema che funziona? Così si fa FIGC e Procura?

Vorrei che si elencasse quanto deve il Fc Trapani dal 1 luglio a oggi per emolumenti e tasse di questa stagione e quanto le altre società ? Anche quelle che faranno i play off. Senza Pagare. Verranno escluse dai play off o siccome la furbizia sta nel non pagare la rata di Aprile verranno risparmiate ? Perché i giochetti dei numeri e dei punti gli permettono di non pagare ora ? P varrà come dovrebbe l’afflittività e quindi pagheranno con punti nel prossimo campionato? Pagheranno per iscriversi al prossimo campionato? E che fideiussioni hanno usato ?

Chiederò accesso agli atti di tutte le partecipanti al girone C per avere prontezza della realtà dei fatti. Sono stato umiliato pubblicamente per 1 anno , dicendo che non pagavo quando avevo pagato TUTTO come la Procura e la FIGC sa BENISSIMO. Ora e’ giusto ora andare a fondo e capire la verità sul sistema Calcio Serie C. E se i miei pifferi parlassero.. chissà".