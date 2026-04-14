Trapani, Antonini sulle voci di sfratto dal 'Provinciale': "Notizia priva di fondamento"

Continua il contenzioso tra il Trapani e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, presieduto da Salvatore Quinci. Al centro della vicenda c’è la gestione dello Stadio Provinciale, dove il Trapani gioca le sue partite di Serie C.

Il patron granata Valerio Antonini, che sostiene di aver investito milioni di euro in lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’impianto, ha pubblicato oggi un lungo post sui suoi canali social per smentire categoricamente la notizia secondo cui intenderebbe riprendersi lo stadio con la forza.

"Notizia priva di fondamento, quella dell’intento di riprendersi con la forza lo Stadio Provinciale, dove per inciso gioca la squadra della Città e dove il sottoscritto ha speso milioni e milioni di euro. Ma cosa ti aspetti da GDG e le sue notizie ? E dai suoi informatori all’interno del LTC anche tutti oramai sappiamo chi sono? Nel Vaffa day faremo sul tema un lungo e prolungato richiamo.

Priva di fondamento visto che proprio oggi si sono incontrati il Presidente Quinci ed i nostri legali per addivenire ad un incontro tecnico per valutare e certificare la reale spesa sostenuta dal FC Trapani 1905 e i canoni e le bollette da portare in parziale compensazione. Dimostrando , Quinci , che non vuole arrivare a fare una guerra legale in cui alla fine sa bene i danni che porterebbe al Libero Consorzio, a differenza del saccente che si è letteralmente fregato, momentaneamente , il Palashark. A sentire GDG basta che Libero Consorzio scriva che vuole lo sfratto e lo ottiene ! Con una concessione già rinnovata automaticamente sino al 30-06-2027; Magari se andremo in tribunale sarà il momento di ascoltare la decina di audio in nostro possesso dove le voci dei vari Presidenti succedutisi del LTC hanno confermato che la convenzione doveva essere estesa ad almeno 10 anni per coprire gli straordinari lavori del Provinciale fatti dal sottoscritto che le bollette ed i canoni dovevano portare in compensazione parziale ( per arrivare a quasi 3 milioni di euro hai voglia a canoni e bollette );

Chiosa finale: Ai tanti imprenditori che mi hanno chiesto in queste ore se veramente a Trapani le istruzioni sono una specie di Robin Hood al contrario, confermo e sottoscrivo. Motivo per cui l’immagine della città è stata calpestata e distrutta in maniera brutale e NESSUN IMPRENDITORE SERIO si avvicinerà mai più in queste condizioni".