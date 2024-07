Ufficiale Trapani, doppio innesto in difesa. Torna Martina sulla fascia, e arriva Ciotti

vedi letture

Doppio colpo di spessore per il neo promosso ma ambizioso Trapani, che si assicura le prestazioni del terzino classe 2000 Alessandro Martina e del difensore classe 1999 Pietro Ciotti; entrambi i calciatori hanno sottoscritto con i granata un contratto biennale.

Di seguito i due comunicati:

- "La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Alessandro Martina. Per il terzino classe 2000 si tratta di un ritorno in maglia granata. Martina ha vestito i colori del Trapani nelle formazioni giovanili Under 17 e Primavera; ha esordito in prima squadra nella stagione 2019/20 in Coppa Italia contro il Piacenza. Per lui un’esperienza di due anni nel settore giovanile della Spal. Nel 2020/21 ha militato nel girone E di Serie D con la maglia del Siena; 39 le presenze invece nella stagione successiva, in Serie C, con la Pistoiese. Nelle ultime due annate sportive ha giocato all’Ancona scendendo in campo 71 volte. Arriva da svincolato e ha sottoscritto un contratto biennale".

- "La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Pietro Ciotti. Nato il 31 luglio del 1999, il difensore arriva da svincolato e ha sottoscritto un contratto biennale con il club granata. Nell’ultima stagione, in Serie D, ha militato nella Vibonese dove ha messo a segno 11 reti in 33 presenze complessive. A Vibo era arrivato nell’annata calcistica 2017/18: qui ha giocato fino al gennaio del 2022 quando, successivamente, si è trasferito in Serie C alla Fidelis Andria dove è rimasto fino al termine della stagione 2022/23. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Nocerina, Avellino (Primavera), ed Ebolitana".