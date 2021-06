Trento, Parlato dopo la conferma: "Non faccio promesse, ma ho gran voglia di tornare in C"

Sarà Carmine Parlato il tecnico del Trento anche nella prossima stagione, quella che per i gialloblu segna il ritorno in Serie C.

Sottoscritto l'accordo, come riferiscono i canali ufficiali del club, ecco le sue parole: "Io sono qui e, dunque, il resto sono state e sono solo chiacchiere. Sono più emozionato oggi rispetto ad un anno fa, perché porto con me le sensazioni e l’affetto che ho vissuto e provato nel corso della splendida stagione appena conclusa. Avevo una gran voglia di tornare in serie C e non vedo l’ora di cominciare a lavorare di nuovo per questi colori. Io non faccio promesse, perché non sono solito sbilanciarmi, ma posso garantire che “combatterò” contro tutti e darò il massimo per far sì che il Trento possa tornare ai fasti di una volta. Vogliamo, e mi sento di parlare a nome anche dello staff e della squadra che verrà, regalare le soddisfazioni che meritano il Club e i tifosi, che dal primo giorno che sono arrivato mi hanno fatto sentire a casa e accolto come uno di loro. Li ringrazio per l’affetto: loro sono felici e me l’hanno già dimostrato, ma io certamente non sono da meno”.