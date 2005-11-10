Ufficiale Treviso, nuovo arrivo fra i pali: tesserato il classe 2005 Bisetto. La nota del club

Il portiere classe 2005 arriva a titolo definitivo, pronto a difendere i pali biancocelesti Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Riccardo Bisetto.

Dopo le importanti e significative esperienze in Serie D nel corso delle due ultime stagioni con le maglie di Calvi Noale, Cjarlins Muzane e infine Mestre, Riccardo è pronto al salto di categoria. Ventenne, 191 centimetri, trevigiano di Castagnole: Riccardo avvia il suo percorso nel settore giovanile del Montebelluna, per poi passare alla Juniores del Vedelago, squadra con cui esordisce nel campionato di Promozione all’età di appena 16 anni. Un percorso in costante crescita, che l’ha portato ora alla corte di mister Gorini.

Bisetto: «Sono molto contento di essere qui, per me la scorsa è stata una stagione complicata, tra infortuni e questioni personali. Essere in una piazza come questa mi inorgoglisce: sono di Treviso, e non nascondo che vestire biancoceleste mi emoziona parecchio. Ho conosciuto il Presidente Botter e la Vicepresidente Miotto, sono persone serie, con idee chiare: si può fare qualcosa di importante per questa piazza storica. Sono ancora giovane, è il mio primo anno tra i pro e i consigli del mister saranno preziosi, a livello personale e in campo».

Il Treviso FBC dà il benvenuto a Riccardo e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni.