Triestina, 6 casi di positività al Covid-19: chiusa 3 giorni la sede e nuovi tamponi domani

Dopo un inverno alle prese con alcune riscontrate positività, la Triestina ripiomba nell'incubo Covid-19: sono stati infatti trovati sei casi di accertata positività al virus, di cui tre riguardanti i calciatori.

Questa la nota del club alabardato:

"U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati sei casi di positività al Covid-19 fra i membri del gruppo squadra, tre dei quali calciatori. Tutti i tesserati positivi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società ha attivato d'intesa con le autorità sanitarie tutte le procedure previste dal protocollo Figc ed effettuerà un ulteriore giro di tamponi nella giornata di domani, oltre ai test molecolari già programmati come da protocolli vigenti per venerdì, 48 prima della partita di campionato in programma al "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto. U.S. Triestina Calcio 1918 informa infine tutti gli interessati che la sede societaria sarà chiusa al pubblico nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 marzo, date nel corso delle quali avrà luogo la sanificazione di tutti gli ambienti".