Ufficiale Triestina, altro colpo in mezzo al campo: dal Trento arriva Attys. La nota

Triestina molto attiva sul mercato in queste settimane. La squadra alabardata ha infatti annunciato un altro colpo a centrocampo per puntare alla promozione in Serie B. Questo il comunicato del club:

"US Triestina Calcio è lieta di comunicare l’acquisizione del centrocampista francese naturalizzato haitiano Christopher Attys.

Attys, classe 2001, arriva a titolo definitivo dall’AC Trento 1921 e si è legato alla Triestina con un accordo di durata triennale.

Formatosi calcisticamente in Francia e terminato il percorso giovanile in Italia nei vivai di Inter (con quattro presenze in UEFA Youth League) e SPAL, nella stagione 2021/22 ha giocato in Serie A croata con il Sibenik, totalizzando 22 presenze e una rete.

Tornato in Italia, ha maturato esperienza in Serie C con l’Imolese nella prima parte del campionato 2022/23, maglia con la quale ha collezionato 11 presenze. Passato al Trento nella seconda parte della stagione, ha messo insieme 17 presenze condite da tre gol e un assist. Ha iniziato in gialloblù anche lo scorso campionato, scendendo in campo in ventidue occasioni e andando quattro volte a bersaglio. Nella seconda parte dell’annata è salito in Serie B vestendo la casacca della Feralpisalò, con la quale ha totalizzato tre presenze".